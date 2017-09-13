Медведчук піде на Лещенка судом

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Середа, 13 вересня 2017, 12:48

Партія "Український вибір" підготувала позов до народного депутата Сергія Лещенка за заяви про монополізацію ринку скрапленого газу компанією Віктора Медведчука "Proton Energy".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії Медведчука.

За твердженням "Українського вибору", Лещенко "цілеспрямовано поширює брехливу, явно замовну інформацію про махінації на ринку газу, до яких нібито має стосунок Медведчук".

У партії вважають, що наредп бездоказово звинувачує Медведчука в "змові з владою в особі президента України і керівництва СБУ у використанні "темних" схем за участю нібито контрольованої Медведчуком швейцарської компанії "Proton Energy".

"За фактами поширення Лещенком брехливої, наклепницької інформації щодо Медведчука В. В. вже оформлено відповідний позов, який стане предметом судового розгляду", – заявляє прес-служба "Українського вибору".

"За свої дії йому доведеться нести відповідальність, як це і передбачено законом", – впевнені там.

Наприкінці серпня Сергій Лещенко заявив, що завдяки тиску Служби безпеки України на трейдерів скрапленого газу в кінці 2016-го – на початку 2017 року відбулася монополізація ринку скрапленого газу компанією Віктора Медведчука "Proton Energy".

За даними Лещенка, швейцарська "Proton Energy Group S.A." стала імпортувати в Україну близько 40% скрапленого газу також завдяки тому, що "Роснефть" дала їй ексклюзивне права на імпорт газу в Україну.

Як відомо, Віктор Медведчук є кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна й має проросійські погляди.

Олена Рощенко, УП

Теми: Медведчук газ Лещенко суд
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