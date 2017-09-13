Гриба арештували в Краснодарі до 17 жовтня

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Середа, 13 вересня 2017, 13:02

Правоохоронні органи Краснодара арештували громадянина України Павла Гриба до 17 жовтня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Жовтневий райсуд Краснодара.

"Стоїть запобіжний захід – арешт на два місяці. (Рішення – ред.) винесено 17 серпня", - повідомили в суді.

Там же відзначили, що мова йде про "обвинуваченого Гриба Павла Ігоревича, 1998 року народження, що знаходиться в міжнародному розшуку".

Раніше адвокат арештованого Андрій Сабінін повідомив, що Гриба утримують в Краснодарі в СІЗО-5 Федеральної служби виконання покарань.

За його інформацією, Гриба обвинувачують за статтею 205.1 КК РФ ("Сприяння терористичній діяльності").

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – наступного дня після перетину ним кордону Білорусі – і не допускали до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Батько Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.

11 вересня адвокат Гриба Андрій Сабінін зустрівся зі своїм підзахисним.  

Європейський суд з прав людини просить Росію доповісти про стан здоров'я Гриба.

Теми: Росія політв'язні суд
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