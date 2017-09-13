Двоє бійців поранено через обстріли в Кримському – штаб АТО

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Середа, 13 вересня 2017, 13:30

Внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції 12 вересня двоє українських військових отримали поранення.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"На луганському напрямку минулої доби бойовики порушували режим тиші виключно в Кримському. Там окупанти провели чотири обстріли з легкого озброєння – один зранку та три ввечері", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що саме там отримали поранення двоє бійців.

На донецькому напрямку 12 вересня бойові дії були локалізовані на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція шахта Бутівка та в районі донецького аеропорту. Бойовики провели мінометні обстріли по Кам’янці та Пісках, під час яких по позиціях українських військових було випущено по 15 мін. Ще  двічі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів по Авдіївці.

"Всього на донецькому напрямку сталося 13 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 4 – з мінометів", – зазначив речник АТО.

На маріупольському напрямку минулої доби абсолютна більшість епізодів порушення режиму тиші припали на південні приморські рубежі.

У Широкиному бойовики провели обстріл з міномету, а у Богданівці та Гнутовому – з гранатометів. У Талаківці, Водяному та Лебединському ворог застосовував виключно стрілецьку зброю.

12 серпня на маріупольському напрямку відбулося 10 обстрілів з боку ворога.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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