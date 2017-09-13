Двоє бійців поранено через обстріли в Кримському – штаб АТО
Внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції 12 вересня двоє українських військових отримали поранення.
Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"На луганському напрямку минулої доби бойовики порушували режим тиші виключно в Кримському. Там окупанти провели чотири обстріли з легкого озброєння – один зранку та три ввечері", – сказав полковник.
У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що саме там отримали поранення двоє бійців.
На донецькому напрямку 12 вересня бойові дії були локалізовані на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка – позиція шахта Бутівка та в районі донецького аеропорту. Бойовики провели мінометні обстріли по Кам’янці та Пісках, під час яких по позиціях українських військових було випущено по 15 мін. Ще двічі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів по Авдіївці.
"Всього на донецькому напрямку сталося 13 обстрілів з боку бойовиків, зокрема 4 – з мінометів", – зазначив речник АТО.
На маріупольському напрямку минулої доби абсолютна більшість епізодів порушення режиму тиші припали на південні приморські рубежі.
У Широкиному бойовики провели обстріл з міномету, а у Богданівці та Гнутовому – з гранатометів. У Талаківці, Водяному та Лебединському ворог застосовував виключно стрілецьку зброю.
12 серпня на маріупольському напрямку відбулося 10 обстрілів з боку ворога.
Валентина Романенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.