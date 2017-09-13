Порошенко призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки

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Середа, 13 вересня 2017, 13:48

Президент Петро Порошенко призначив призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ було підписано 13 вересня, глава держави також представив колективу СЗР України нового керівника, інформує офіційний сайт президента.

З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО.

 

За словами президента, робота Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої держави.

Порошенко також зауважив, що ця діяльність має особливе значення для захисту національних інтересів України.

Президент висловив впевненість, що призначення нового голови СЗР України надасть імпульсу у розвитку служби.

Як відомо, з червня 2016 року тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України був Ігор Разінков.

У квітні 2016 року президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки Віктора Гвоздя - власника розкішного маєтку під Києвом.

Українська правда

Теми: розвідка СБУ Порошенко
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