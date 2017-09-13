Підлеглого Будника затримали за систематичні хабарі

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Середа, 13 вересня 2017, 14:05

Начальника відділу ресурсного забезпечення Держполіції охорони затримали за систематичне хабарництво.

Про це повідомляє сайт Генпрокуратури України.

"Установлено, що начальник відділу щомісячно вимагав та отримував від працівників різних регіональних підрозділів поліції неправомірну вигоду в вигляді талонів на пальне", - йдеться в повідомленні.

За це він не втручався у процедуру проведення тендерних торгів на закупівлю пального.  

 
Фото ГПУ

Зловмисника затримали у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди) під час одержання чергового хабара.

Відзначається, що задокументовано аналогічні факти отримання неправомірної вигоди від різних обласних Управлінь поліції охорони.

 
фото гпу

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності.

Тривають обшуки в адміністративних приміщеннях Департаменту поліції охорони та у 8 обласних її управліннях (в Закарпатській, Одеській, Черкаській, Рівненській, Дніпропетровській Сумській, Запорізькій та Кіровоградській областях).

А також за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22 серпня 2017 року з джерел у правоохоронних органах з'явилася інформація про затримання Будника.

Увечері того ж дня Національна поліція підтвердила затримання керівника департаменту поліції охорони під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Теми: хабар поліція
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