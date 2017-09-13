Перестановки в Нацполіції: Невгад пішов на підвищення

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Середа, 13 вересня 2017, 14:15

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив заступником глави Національної поліції - начальником Головного слідчого управління колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області Віталія Невгада.

Про це повідомляє 13 вересня прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Службу новопризначений заступник голови Нацполіції Сергія Князєва в правоохоронних органах розпочав у 1994 році в Білоцерківському міськуправлінні міліції. З 2010 року працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС в Київській області.

 

В зоні проведення антитерористичної операції – з грудня 2014 року.

В той же час новим очільником донецької поліції став генерал Нацполіції 3-го рангу Микола Семинишин.

 

До цього він очолював поліцію Хмельницької області.

Народився Семенишин 25 листопада 1969 року на Хмельниччині.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

Згодом працював у підрозділах карного розшуку та на керівних посадах підрозділів правоохоронних органів Західної України, зазначають в МВС.

Українська правда

Теми: поліція МВС
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