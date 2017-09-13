Кабмін схвалив план запуску зчитування "біометрики" на кордоні

Кабінет міністрів схвалив план організації виконання рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом і виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території держави.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 вересня, повідомляє "Укрінформ".

Зазначене рішення ухвалили без обговорення, текст документа поки не опубліковано.

За інформацією, озвученою раніше, план Ради національної безпеки й оброни України передбачає, що Міністерство закордонних справ і Служба безпеки України включать Росію до списку країн міграційного ризику.

24 червня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у громадян Росії при перетині кордону з Україною братимуть біометричні дані.

10 липня Радбез ініціював запровадження біометричного контролю для іноземців, що перетинають кордон України: "Ми запроваджуємо біометричний контроль для усіх громадян, які перетинають український кордон", – повідомила прес-служба президента.

1 вересня Петро Порошенка заявив, що 1 січня 2018 року в Україні має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон – і громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні.

Того ж дня Порошенко підписав рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом та виїздом з України.

Відтак, Кабінет міністрів у місячний термін має оновити перелік держав міграційного ризику, додавши туди Росію.

До 1 листопада Кабмін має запропонувати механізм, за яким іноземці й особи без громадянства заздалегідь попереджатимуть Україну про свій приїзд в електронному форматі, і процедуру в'їзду-виїзду іноземців, у тому числі громадян РФ, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.

З 1 січня 2018 року уряд має запустити систему біометричної верифікації та ідентифікації осіб на кордоні та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних там же.

Олена Рощенко, УП