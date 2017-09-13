Омелян пояснив, як орендував у родичів будинок під Києвом

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що оформив з дружиною оренду котеджу під Києвом у родичів дружини.

Раніше журналіста Наталія Седлецька написала у Facebook, що в мережі з'явилася інформація про оренду родиною Омеляна елітного котеджу у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом.

Вона розповіла, що "наразі немає доказів явного порушення".

"Будинок взятий в оренду 12.06.2017, а отже формально задекларувати це міністр мав вже в наступній декларації у 2018 році. По-друге, будинок оформлений на племінницю дружини міністра, батьки якої доволі заможні люди - їхній значно більший маєток знаходиться у цьому ж котеджному містечку", - написала вона.

"Тобто є вірогідність, що вони були фінансово спроможні придбати цей будинок для доньки, але оскільки вона живе закордоном - то здали його в оренду родичам (тобто міністру та його дружині)", - додала Седлецька.

В коментарях вона запитала у міністра, з якого часу він по факту почав користуватись будинком і чи справді будинок придбали за гроші родичів дружини Омеляна, а не за його особисті.

Міністр відповів, що користується будинком з червня 2017 року.

"В гостях у родичів дружини ми були неодноразово з часу народження сина у 2014. Оскільки вони придбали ще один будинок для доньки і він був порожнім - запропонували нам ним користуватися. Щоб ні в кого не виникало жодних питань - ми нотаріально оформили оренду. Ні я, ні моя дружина не володіють даним будинком", - написав він.

Українська правда