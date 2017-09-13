Пєсков: Переговори щодо миротворців на Донбасі ще не починали

921 перегляд
Середа, 13 вересня 2017, 16:29

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що предметні переговори про введення на територію Донбасу миротворчої місії ООН поки не ведуться.

Про це він заявив журналістам у середу, передає "Интерфакс-Россия".

Він додав, що перешкод для цього з російського боку немає.

"Щодо модальності місії спостерігачів ООН на Донбасі, предметно переговори на даний момент не ведуться", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів, Пєсков зазначив, що у нього немає інформації, коли можуть початися предметні переговори щодо модальності розгортання місії ООН на Донбасі.

"У мене немає інформації з цього приводу", - сказав він.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін в розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель допустив розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.

Теми: Путін миротворці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Путін оголосить про наміри балотуватися на черговий термін у листопаді – ЗМІ 12 вересня 2017, 10:06
У Путіна знайшли на чому піаритись перед президентськими виборами 12 вересня 2017, 05:37
Путін не проти миротворців на всій території Донбасу 11 вересня 2017, 17:42
powered by lun.ua
Головні новини
Пєсков: Переговори щодо миротворців на Донбасі ще не починали
Україна може не видавати Саакашвілі Грузії до рішення суду – Мін'юст
Кабмін схвалив план запуску зчитування "біометрики" на кордоні
У кваліфікації справи про "прорив Саакашвілі" з'явилася ще одна стаття
Усі новини
робочий процес

7 студентських коворкінгів у Києві, де може працювати будь-хто

Кіно на мільйони

На які фільми Україна витрачає державні кошти