Пєсков: Переговори щодо миротворців на Донбасі ще не починали

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що предметні переговори про введення на територію Донбасу миротворчої місії ООН поки не ведуться.

Про це він заявив журналістам у середу, передає "Интерфакс-Россия".



Він додав, що перешкод для цього з російського боку немає.

"Щодо модальності місії спостерігачів ООН на Донбасі, предметно переговори на даний момент не ведуться", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів, Пєсков зазначив, що у нього немає інформації, коли можуть початися предметні переговори щодо модальності розгортання місії ООН на Донбасі.

"У мене немає інформації з цього приводу", - сказав він.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін в розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель допустив розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.