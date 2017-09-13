Льовочкін обурився, що ГПУ хоче знати про його дзвінки за 4 роки

Заступник голови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Сергій Льовочкін здивований вимогою Генеральної прокуратури надати інформацію про мобільних переговорах за 4 роки в рамках слідства про розгін Євромайдану в листопаді 2013 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби депутата, передають Українські Новини.

У ньому вказується, що 7 вересня Печерський суд Києва надав доступ Генпрокуратурі до інформації, що знаходиться в розпорядженні мобільного оператора "Київстар" про номер, яким користувався Льовочкін - про телефонні з'єднання і СМС повідомлення в період з 1 листопада 2013 року по 28 серпня 2017 року.

В свою чергу, Льовочкін заявляє, що вже 3 роки співпрацює зі слідством і дав свідчення про те, що йому було відомо по даній справі.

"У той же час викликає подив, що телефонні переговори, вилучені не за період студентського Майдану 2013-2014 років, а з жовтня 2013 року по серпень 2017 року. Тобто після отримання Сергієм Льовочкіним статусу народного депутата, коли нічого, навіть віддалено пов'язаного з протестом студентів, вже не відбувалося", - зазначає прес-служба депутата.

В прес-службі вважають, що подібні дії ГПУ незаконні і можуть бути прикладом політичних переслідувань.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович під час відеодопиту 28 листопада 2016 року заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження 30 листопада 2013 року. Він не виключає причетності до цього Льовочкіна.



Також 23 листопада, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента, а нині народний депутат від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.

Сам же Віктор Янукович вперше про це сказав 24 грудня 2014 року.

У відповідь на обвинувачення Авакова Льовочкін заявив: "Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергову хамську заяву Авакова, як і попередні, побудовано на брехні".