Новий перетин кордону з Польщею можуть збудувати без пішохідної лінії, винна Україна

Через зволікання української сторони новий пункт пропуску на кордоні з Польщею може бути збудований без пішохідного терміналу.

Про це йдеться у статті "Чотири слова, що блокують кордон: як байдужість Києва перекриває пішохідний рух до Польщі".

Автор нагадує, що МЗС і МВС Польщі після втручання посла Польщі в Україні Яна Пєкло та 29 депутатів польського Сейму підтримали ініціативу про те, щоби дозволити пішоходам та велосипедистам перетинати кордон у новому пункті перетину Мальговиці–Нижанковичі.

Будівництво нового пункту перетину кордону має розпочатися найближчим часом. Зокрема, у Підкарпатському воєводстві Польщі кажуть, про те, що будівельні роботи заплановані на 2018-2020 роки.

"Польська сторона прямо каже: через зволікання України перехід буде збудований без пішохідного термінала" - йдеться у статті.

Так, чинна угода між Україною і Польщею про новий пункт перетину кордону не передбачає контролю для пішохідного руху.

"Підписання відповідної угоди (зі змінами) дозволило б провести проектування, а потім будівництво в Мальговицях інфраструктури для прикордонного контролю пішохідного руху", – повідомила Малгожата Ваксмундзка-Шарек, прес-секретар Підкарпатського воєводи.

Попри те, що польська сторона пропонувала внести зміни до угоди з 2015 року, Україна, за словами посла у Польщі Андрія Дещиці, лише "понад півроку тому таки почала внутрішньодержавні процедури погодження змін до угоди".

"Щоби оцінити абсурдність ситуації, нагадаємо: всі ці зміни, які Україна так довго та болюче погоджує, обмежуються "аж" чотирма словами, які мають бути додані в угоду: поруч зі згадкою про автомобільний рух треба додати чотири слова про велосипедистів та пішоходів" - йдеться у статті.

"Наразі ще можна запобігти незворотнім діям. Та чи стане в української сторони часу та сил зробити у наступні тижні те, на що не знайшлося часу протягом кількох років?" - зазначає автор.

Європейська правда