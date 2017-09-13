Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 13 вересня на Українській правді.

Про об’єднання БПП та Народного фронту. Уже кілька тижнів команди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка ведуть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах.

Про Саакашвілі. Україна може не екстрадувати до Грузії екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить.

Про "прорив Саакашвілі". Кримінальне провадження у справі про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року розслідуватиме об’єднана слідча група, створена на базі поліції Львівщини.

А одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.

Про Гриба. Правоохоронні органи Краснодара арештували громадянина України Павла Гриба до 17 жовтня.

Про "біометрику". Кабінет міністрів схвалив план організації виконання рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом і виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території держави.

Про "1+1". Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із Приватбанку.

Про Черновецького. Колишній мер Києва Леонід Черновецький запевняє, що ніколи не ховався від правоохоронних органів, але шукати його в Україні немає сенсу.

Про нового голову Служби зовнішньої розвідки. Президент Петро Порошенко призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України. З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО.

Про Яценюка. Росіяни звинувачують екс-прем'єра Арсенія Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.