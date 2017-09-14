Саакашвілі анонсував свій приїзд до Києва

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, після недільного незаконного прориву через державний кордон України і кількаденного перебування у Львові прибув до Чернівців, де оголосив про свої майбутні плани.

Про це пише Радіо Свобода.

Перед кількома сотнями прихильників, що зібралися на Центральній площі міста, він, зокрема, анонсував свій приїзд до Києва наступного вівторка, 19 вересня.

"Я об’їду всі регіони, ми пред’явимо претензії цій владі, якщо вони не хочуть іти, ми зобов’яжемо прийняти закон про імпічмент, зняти податки з малого бізнесу, забрати гроші в олігархів", – заявив Саакашвілі, який запізнився на зустріч із прихильниками на 40 хвилин.

У перебігу майже годинного виступу він заявляв, що після його приїзду до Києва його прихильників стане набагато більше, а потім, додав Саакашвілі "усе закінчиться, як у пункті пропуску "Шегині".

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку.

Правоохоронці також встановили особи 6 можливих організаторів "прориву кордону", а також 32 активних учасники тих подій.

Крім того, Держприкордонслужба склала 15 адмінпротоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.

Зокрема, на 4 представників ЗМІ та 10 іноземних громадян.

Одного із затриманих після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня арештували на 2 місяці.