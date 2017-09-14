Держдепартамент США засудив незаконний вирок Чийгозу

Держдепартамент глибоко стурбований засудженням до 8 років ув'язнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США

"Ми глибоко стурбовані звинуваченнями і засудженням до восьми років ув'язнення, винесеними 10 вересня в Криму, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу у зв'язку з безпідставними звинуваченнями в причетності до демонстрацій, які відбулися навіть ще до того, як почалася російська окупація", - сказано в заяві.

Це всього лише остання з довгого списку політично мотивованих юридичних дій проти Меджлісу і його керівництва, які стали об'єктом переслідувань за незгоду зі спробою Росії захопити Крим, підкреслили в Держдепі.

Як повідомлялося 11 вересня Російський суд в Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму.

Євросоюз і міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагають звільнити незаконно засудженого заступника голови Меджлісу.

Організація об'єднаних націй також зазначила, що Росія засудила Чийгоза за події, які відбулися до окупації півострова, фактично виконавши законодавство РФ в Криму.