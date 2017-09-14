США за розміщення миротворців на Донбасі, в т.ч. на кордоні з РФ

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт, передає Радіо Свобода.

"Хочу чітко наголосити, що будь-які такі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України", – заявила вона на брифінгу у Вашингтоні.

Речниця нагадала, що європейські держави, наприклад, Німеччина, погоджуються в цьому зі США.

"Ми віримо, що можливість миротворчих сил ООН на сході України – це ідея, яку, звичайно, варто вивчити. Ми вважаємо, що це можливий засіб захистити українських громадян, незалежно від національності. Ми вважаємо, що це створює потенціал для відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності…", - сказала Науерт.

"Наша мета проста: ми б хотіли відновлення територіальної цілісності України і також захисту українців, незалежно від їхньої релігії, національності чи мови", – додала вона.

Науерт також додала, що США вважають за необхідне поліпшити становище з безпекою як перший крок до врегулювання на окупованій частині Донбасу.

"Ми неодноразово закликали Росію забезпечити справжній і тривкий режим припинення вогню. Ми б хотіли, щоб вона пішла на розведення сил уздовж лінії контакту, вивела важкі озброєння і дозволила повний, безперешкодний і безпечний доступ міжнародним спостерігачам, включно з міжнародним кордоном", – заявила речниця Держдепартаменту.

Як повідомлялось, 5 вересня Росія за дорученням президента Володимира Путіна направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

Представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив, що в України готова своя резолюція про миротворців. При цьому, як повідомив керівник МЗС Павло Клімкін, Україна ще не подавала у Радбез це проект, оскільки перед цим необхідно виробити спільну позицію із колегами і партнерами.

Президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.