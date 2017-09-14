У пожежі в релігійній школі в Малайзії загинули 24 людини

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Четвер, 14 вересня 2017, 06:43

У пожежі в ісламській школі-інтернаті для хлопчиків в столиці Малайзії Куала-Лумпурі загинуло щонайменше 24 людини, більшість з яких учні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевих чиновників, причиною пожежі могло стати електричне коротке замикання в гуртожитку на верхньому поверсі, де загинули більшість учнів.

Спочатку повідомлялося про 25 загиблих, але пізніше чиновники уточнили, що загинули 22 учні і 2 доглядачів.

У зв'язку з тим, що в будівлі гуртожитку був тільки один вхід, жертви опинилися у пастці всередині,

За словами чиновників, 7 осіб були доставлені в найближчу лікарню, а ще 11 осіб були врятовані.

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