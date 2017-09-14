Росія відмовляється платити внески у ПАРЄ

Росія не буде розморожувати частину внесків до Ради Європи (РЄ), передбачених на фінансування роботи Парламентської асамблеї (ПАРЄ) у 2018 році.

Про це розповів віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой, пише газета "Известия".

Москва готова продовжити рішення про замороження частини внеску до Ради Європи, призначеної для фінансування його Парламентської асамблеї. Ця сума становить близько 11 млн євро.

"Росія заморозила внески в ПАРЄ, оскількик відмовилася від участі в роботі асамблеї. Таке рішення було прийнято у зв'язку з дискримінаційною політикою організації. Ми вважаємо, що поки не буде змінений регламент її роботи, сенсу нашої участі в ній немає", — сказав Толстой.

Нагадаємо, від початку агресії РФ проти України триває криза у стосунках Росії та Ради Європи, вона є найбільш помітною у роботі ПАРЄ. Росія з 2014 року не бере або майже не бере участі у роботі асамблеї.

Спершу росіяни не приїздили до Страсбурга через накладені на них політичні санкції, а від 2016 року – не подають перелік своєї делегації, щоби уникнути формального продовження санкцій.

Від 2016 року лунали заяви про можливе зменшення фінансування РЄ з боку Росії, однак торік внесок був перерахований повністю.