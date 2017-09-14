Старт навчань "Захід-2017": Білорусь обіцяє, що росіяни до жовтня підуть

У Білорусі 14 вересня розпочинаються спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017".

Як зазначає "Радіо Свобода", Білорусь і Росія з 2009 року поновили ці навчання, як було колись у країнах Варшавського договору.

Такі навчання проводять раз на два роки почергово на території Білорусі та Росії – лише у 2015 році не було таких навчань.

Особливість навчань у 2017 році – зміна геополітичної обстановки: агресивні дії Росії проти України та її протистояння з НАТО, а також роль Білорусі як переговорного майданчика щодо конвлікту на Донбасі.

За даними білоруського міністерства оборони, на території Білорусі навчання пройдуть на 7-ми полігонах та у двох окремих місцевостях, навчатимуться 10 200 військовослужбовців, із них 7 тисяч – із білоруських підрозділів, 3 тисячі – з російських.

Такими силами робити агресію проти сусідів чи анексію неможливо, наполягають білоруські військові.

Білоруська опозиція побоюється, що Володимир Путін може використати ці навчання для початку анексії Білорусі, адже його політика є непередбачуваною. Зокрема провідний білоруський опозиційний лідер Микола Статкевич оцінює таку вірогідність у 10%.

Міністерство оборони Білорусі 13 вересня знову наголосило на оборонному характері навчань "Захід-2017" та обіцяло, що всі російські військові, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.

Як заявив 13 вересня керівник департаменту міжнародного військового співробітництва оборонного відомства Білорусі генерал-майор Олег Воїнов, навчання навмисно віддалені від суміжних територій з Україною, Литвою, Латвією і Польщею.

Міноборони Білорусі обіцяє звітувати щодня про хід навчань.

Країни-сусіди Білорусі, серед них держави Балтії і Україна, непокояться, що Росія може використати навчання "Захід-2017" для агресії чи збільшення своєї військової присутності в регіоні, а Білорусь перетворити на плацдарм для наступу на Україну.

Союз НАТО дислокував 4 батальйонні бойові групи, загалом майже 4500 військовослужбовців, в Естонії, Латвії, Литві й Польщі, щоб запевнити ці країни в підтримці перед дедалі агресивнішими діями Росії після окупації нею українського Криму і агресії на сході України.