Депутата Кримчака затримали за привласнення землі – НАБУ

Депутата Київради Сергія Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

Про це 14 вересня повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Затримали депутата Київської міської ради та його ймовірного спільника за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 (Привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ред.), та ст.209 (відмивання грошових коштів – ред.) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, затриманий у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність в столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома з них, загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень.

"Суть схеми полягала в тому, що посадовець за допомогою родича заволодів земельними ділянками у Шевченківському районі Києва, що перебувають у комунальній власності. Після цього він легалізував здобуті злочинним шляхом ділянки, внісши їх до статутного фонду заснованого ймовірним спільником товариства", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії з метою отримання додаткових доказів, встановлення інших ймовірних учасників корупційної схеми, а також викриття інших епізодів незаконного заволодіння землею у Києві.

Відзначається, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака.