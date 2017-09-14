Суд арештував ще одного учасника прориву кордону в "Шегинях"

Райсуд Львова арештував на 2 місяці з правом внесення застави 35-річного мешканця Волинської області, затриманого після прориву кордону на пункті пропуску "Шегині".

Таке рішення суд виніс 13 вересня, повідомляє Національна поліція.

"На підставі наданих матеріалів судом прийнято рішення про взяття чоловіка під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 32 тисяч гривень", - йдеться .

Чоловікові оголошено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статями Кримінального кодексу України.

Зокрема, ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та ст.293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Як відомо, 13 вересня суд арештував 39-річного мешканця Івано-Франківщини за вчинення ним правопорушення на пункті пропуску "Шегині" на Львіващині.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку.

Правоохоронці також встановили особи 6 можливих організаторів "прориву кордону", а також 32 активних учасники тих подій.

Крім того, Держприкордонслужба склала 15 адмінпротоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.

Зокрема, на 4 представників ЗМІ та 10 іноземних громадян.

10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.