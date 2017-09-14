Правоохоронці мають відео з чоловіком, який підірвав авто Махаурі

Правоохоронні органи мають у своєму розпорядженні відеозапис, на якому видно, як невідомий чоловік приводить в дію детонатор для підриву автомобіля громадянина Грузії Тимура Махаурі.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На відео також видно, що людина, яка підірвала авто Махаурі, зникла в підземному переході неподалік від Бессарабської площі в Києві.

За словами джерела агентства, вибухівка була закладена, швидше за все, в підлокітник в салоні автомобіля.

Він також зазначив, що поліція відкинули версію про те, що Махаурі носив з собою вибухівку, яка нібито і спрацювала.

І додав, що на місці вибуху виявили частини детонатора і механізму, який приводить його в дію за радіосигналами.

Всі виявлені елементи знаходяться на експертизі.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами.

У машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Тимур Махаурі.

Слідство розглядає три основні версії вибуху автомобіля - зв'язок зі спецслужбами РФ або кадирівскими спецслужбами, "кримінальне з'ясування стосунків" і міжособистісні відносини.