Суд змусив Нацполіцію перевірити фінансових донорів Опоблоку

1245 переглядів
Четвер, 14 вересня 2017, 11:41

Шевченківський суд міста Києва зобов’язав Національну поліцію перевірити дані з фінансового звіту партії "Опозиційний блок".

Відповідне рішення було ухвалене за зверненням юристів Bihus.info.

Згідно з рішенням суду від 11 вересня, Нацполіція має негайно внести відомості до ЄРДР за статтею 159-1 ККУ "Порушення порядку фінансування політичної партії" і розпочати досудове розслідування.

 
 

Як відомо, згідно зі звітом "Опозиційного блоку", добровільні внески від юридичних осіб у 2016 році склали 11,7 мільйонів гривень.

Водночас, в ході журналістського розслідування вдалось з’ясувати, що деякі фірми-донори зареєстровані у "віртуальному офісі" в перукарні, а інші – на рибному держпідприємстві. Серед них - компанія ТОВ "Гіперіон мега", що перерахувала на рахунок "Опоблоку" більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що Ткаченку не відомо ані про внески, ані про саму компанію.

Стаття 159-1 ККУ передбачає відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії.

Посадовим особам "Опозиційного блоку" може загрожувати штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі строком до 2 років.

Повний огляд офіційного фінансування парламентських партій читайте тут.

Теми: Опозиційний блок поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Миколаєві намагались підірвати автомобіль місцевого депутата 30 серпня 2017, 11:04
Опоблок вважає, що обшуки в Миколаєві – це тиск 29 серпня 2017, 14:46
Депутат від Оппоблоку Німченко заявив, що відмовився від відсуджених у держави грошей 22 серпня 2017, 01:27
powered by lun.ua
Головні новини
Верховний суд відмовив "Газпрому" в оскарженні 172 мільярдів штрафу
У ГПУ є два підозрюваних організатора вбивства Вороненкова - РосЗМІ
На учасників "прориву Саакашвілі" складено 69 протоколів
Правоохоронці мають відео з чоловіком, який підірвав авто Махаурі
Усі новини
love story

Щастя не оминеш: Юнак із 4 стадією раку закохався у медсестру

фото

Бібліотека майбутнього. У Львові відкрили Центр Шептицького