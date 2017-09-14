У ДПСУ припускають, що кордон могли "замінувати" прихильники Саакашвілі

У прикордонній службі підозрюють, що брехливе повідомлення про мінування пункту пропуску "Шегині"10 вересня могли зробити прихильники Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, після того як 10 вересня прикордонники отримали від СБУ інформацію про можливе мінування ПП "Шегині", вони, "як і передбачено планом локалізації кризових ситуацій, припинили рух, оповістили служби в пункті пропуску, поінформували колег із суміжної сторони та здійснили евакуацію людей із режимної зони".

Речник додав, що за фактом перевірки пункту пропуску підрозділ розмінування МВС склав відповідний акт.

"У той же час, якщо припустити, що дзвінок поступив від групи провокаторів з числа прихильників Міхеіла Саакашвілі, то таким чином була звільнена територія пункту пропуску для подальшого штурму та безперешкодного пересування до державного кордону... Чи так це? Встановить слідство", - пише він.

За словами Слободяна, аноніма, який повідомив про замінування, зараз шукають.

Нагадаємо, повідомлення про те, що прикордонний пункт пропуску "Шегині" замінований, надійшло від аноніма на телефон "102". Цю інформацію СБУ передала прикордонникам.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Коли це відбувалося прикордонники повідомили що, "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Пізніше екс-президент Грузії заявив, що вважає свої дії законними, оскільки перетинав державний кордон "в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування".

Як розповів адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, після оголошення про закриття пропускного пункту через "мінування" вони звернулися до генерала, який був там присутній, щоб він їх евакуював. "Нам було відмовлено", – стверджує адвокат.

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Українська правда