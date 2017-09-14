Українці не вірять в подолання корупції – Transparency International

Українці вірять в нездоланність корупції, тому владі треба показувати більше конкретних випадків подолання корупції і покарання винних.

Про це на брифінгу, присвяченому фестивалю "Кіно проти корупції", в Києві заявив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні корупціонери не покарані, хіба що дрібні чиновники. Зросла кількість людей, які не вірять, що корупція в цілому може бути покарана. Якщо в 2013 році 80% українців вважали, що уряд не може перемогти корупцію, то на сьогодні цей показник 86% ", - підкреслив Юрчишин.

Він також додав, що 38% українців безпосередньо стикалися з корупцією – у них вимагали хабар або вони змушені були давати хабар.

"Треба більше прикладів подолання корупції, навіть майбутнє діючої влади залежить від того, чи зможуть вони пред'явити суспільству факти подолання і покарання корупції", - сказав Юрчишин.

Він упевнений – якщо в суспільстві є думка, що корупція непереможна, то люди легше будуть піддаватися корупційним діям.

"Медіа формує думку, тому важливо показувати факти покарання великих корупційних діянь. Адже навіть колишнього президента Януковича сьогодні судять у справі про держзраду, а не за корупцію", - підсумував Юрчишин.

Фестиваль "Кіно проти корупції" стартує 14 вересня в Києві. У його рамках відбудеться показ фільмів-розслідувань від українських журналістів, а також 6 європейських фільмів, які досліджують природу корупції.

Усі покази безкоштовні.

Крім Києва, вони також пройдуть в Кривому Розі, Полтаві, Сєверодонецьку, Житомирі та Запоріжжі.