У Петербурзі евакуюють торгові центри через "мінування"

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Четвер, 14 вересня 2017, 13:05

14 вересня у Петербурзі проводиться евакуація людей з 15 торгово-розважальних центрів.

Про це повідомляє "Росбалт".

За словами очевидців, зокрема виводять людей з ТРК "Галерея". Будівля комплексу оточена, на місці працюють поліцейські. 

 
Фото piter.tv

Крім цього, в соцмережах пишуть про евакуацію в ТЦ "Червень", "Стокманн", "Монпансьє", "Міллер", "Пітер-Райдуга", "Атмосфера", "Авеню", "Чкаловський", "Космос", "Пік", "Невський Атріум", "Штрих-код", "Сінна", " Французький бульвар". 

 
Фото piter.tv

За даними джерела порталу в правоохоронних органах, перевіряється інформація про можливе мінування торгових центрів.

 
Фото piter.tv

Як відомо, починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбуваються евакуації об'єктів інфраструктури.

Російські силовики заявляли, що за дзвінками стоять "телефонні терористи". Окремі говорили, що дзвінки надходили з-за кордону.

Федеральні відомства відмовлялися пояснювати, що відбувається.

Теми: Росія кримінал тероризм
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