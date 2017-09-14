Новий Верховний Суд: ВРП потрібно ще 10 днів, а Порошенко квапить Раду

Вища рада правосуддя оголосить рішення за рекомендацією до призначення переможців конкурсу в новий Верховний Суд не раніше 25 вересня.

Про це повідомив журналістам голова ВРП Ігор Бенедисюк, передають "Українські новини".

"Буде розглянуто відповідно до процедури з 14 по 25 вересня в пленарному засіданні, тобто безперервно, всіх 120 кандидатів. Потім ми підемо в нарадчу кімнату", – сказав він.

У четвер ВРП до 12:00 розглянула кандидатури 4 із 30 переможців конкурсу в Касаційний господарський суд Верховного Суду.

Зокрема рада розглянула кандидатуру доцента Одеської юридичної академії Єгора Краснова.

У 2014 році він був заступником голови виборчої комісії у окрузі №135 на виборах депутатів Верховної Ради. У комісію його делегувала "Морська партія" Сергія Ківалова, який і переміг у цьому окрузі й став депутатом парламенту.

Також у четвер розглянули кандидатуру адвоката Сергія Жукова, дружина якого працює суддею Окружного адмінсуду, а мати була суддею Вищого госпсуду.

Жуков був членом партії "Україна майбутнього" і депутатом міськради Дніпра від "Блоку Петра Порошенка". Кандидат визнав, що в 2016 році його двічі притягали до адмінвідповідальності за перевищення швидкості й паркування в неналежному місці.

Ще один кандидат, суддя Госпсуду Харківської області Олександр Мамалуй розповів, що служив снайпером у зоні АТО й зараз постійно носить із собою зброю.

"У мене є право постійного носіння цієї зброї. Якщо треба, то буду й туди (у новий Верховний Суд) носити, війна триває все-таки",– наголосив він.

Водночас Мамалуй зазначив, що пройшов всі необхідні психологічні тести й не збирається безпідставно застосовувати зброю.

Між тим, президент Петро Порошенко розраховує, що Верховна Рада прийме в другому читанні законопроект №6232 про врегулювання діяльності нового Верховного Суду на пленарному тижні 19-22 вересня.

"Чекаю, що наступного тижня Верховна Рада завершить судову реформу. Ми не збираємося миритися з несправедливим судочинством в тому числі для бізнесу", – сказав він на зустрічі з представниками українського й іноземного бізнес-середовища.

Чекаю, що наступного тижня ВР завершить судову реформу.

Ми не збираємося миритися з несправедливим судочинством в тому числі для бізнесу. -П pic.twitter.com/Vwh2qKIpUV — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 14, 2017

Як відомо, 7-8 вересня нардепи розглянули близько 700 з 4000 поправок до законопроекту №6232 про врегулювання діяльності нового Верховного Суду. У першому читанні "найдовший в історії" президентський законопроект ухвалили 20 червня.

Конкурс у новий Верховний Суд почався 7 листопада 2016 року.

27 липня 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила переможців конкурсу на 120 посад суддів нового Верховного Суду, хоча 30-х із них Громадська рада доброчесності ветувала як такі, що не відповідають критеріям професійної етики й добропорядності.

Кандидатури переможців після розгляду ВРП передадуть на затвердження Порошенку.