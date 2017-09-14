"Яценюк" на фото зі справи СК РФ виявився соратником Корчинського

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Четвер, 14 вересня 2017, 14:32

Людиною, яку російська експертиза ідентифікувала як Арсенія Яценюка, що стало підставою для звинувачення українського екс-прем'єра в участі в бойових діях у Придністров'ї і Чечні, є соратник Дмитра Корчинського В'ячеслав Артеменко.

Це він сам сказав у коментарі "Українській правді".

Артеменко підтвердив, що брав участь у бойових діях у Придністров'ї та Чечні і це також зафіксовано в літературних творах, зокрема у книзі лідера організації "Братство" Дмитра Корчинського "Війна у натовпі".

За його словами, фотографія зроблена в Рашкові (Придністров'я, Молдова), де Артеменко командував залогою УНА-УНСО.

 

"Мене там фотографували, хоча в мене особисто немає фотографій з Придністров'я. Я ж усвідомлював наслідки і зараз усвідомлюю. Я не цікавлюся своїм минулим, я його прожив", – сказав Артеменко, зазначивши, що зараз є "мирним вирощувачем кавунів".

 Сам Корчинський у коментарі "Українській правді" також підтвердив, що на фотографії, яку в середу оприлюднила прес-секретар Яценюка, зображений Артеменко.

 

13 вересня стало відомо, що росіяни звинувачують українського екс-прем'єра Арсенія Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

Результати російської експертизи, датованої 2015 роком, з матеріалів справи СК РФ оприлюднила в прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

Пізніше в мережі з'явилося повідомлення,  що "справжні ветерани УНА-УНСО, які брали участь у тому конфлікті ідентифікували ким, є молодий чоловік в окулярах зі світлини 1992 року" і назвали ім'я В'ячеслава Артеменка.

Валентина  Романенко, УП

Теми: Яценюк Росія
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