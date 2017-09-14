На введення миротворців на Донбас треба 6-8 місяців – Климпуш-Цинцадзе

На розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, після прийняття відповідного рішення, потрібно 6-8 місяців.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявила віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна про можливе розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

"Я не схильна вірити, що Росія має щирі наміри піти зі сходу України, просто за своєю згодою. Але навіть, якби рішення було прийнято взагалі, то це би потребувало ще добрих 6-8 місяців, щоб така місія могла бути надіслана. Тому я не бачу перспективи швидкого вирішення (цього питання – ред.)", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Активізацію питання миротворців російською стороною вона пов'язує з внутрішньополітичною російською кампанією перед виборами президента наступного року в РФ.

"Для нас важливо, щоб це була місія, яка була би на кордоні між Україною і Російською федерацією, яка була би на всій території, яка не контролюється Україною, і яка би не передбачала ніяких консультацій і узгоджень з так званими представниками незрозуміло кого – так званих ДНР і ЛНР", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін в розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель допустив розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

Однак згодом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що предметні переговори про введення на територію Донбасу миротворчої місії ООН поки не ведуться.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше заявив, що розміщення миротворців ООН може бути лише на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки співробітників ОБСЄ.

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.