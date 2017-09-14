Підводні човни РФ вдарили крилатими ракетами по об’єктах ІДІЛ

1735 переглядів
Четвер, 14 вересня 2017, 15:51

Підводні човни "Великий Новгород" і "Колпіно" завдали удар крилатими ракетами "Калібр" по об'єктах "Ісламської держави" в Сирії.

Про це повідомили в Міноборони РФ, повідомляє ТАСС.

За даними військового відомства, ракети з підводного положення у східній частині Середземного моря випустили підводні човни "Великий Новгород" та "Колпіно".

 "Удар крилатими ракетами "Калібр" завдали по важливих об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в Сирії. Цілями для ураження стали пункти управління, вузли зв'язку, а також склади озброєння і боєприпасів бойовиків в підконтрольних ІДІЛ районах на південний схід від міста Дейр-ез-Зор", - повідомили в Міноборони РФ.

"По об'єктах терористів з підводного положення випущено сім крилатих ракет морського базування. Дальність до цілей склала від 500 до 670 кілометрів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 5 вересня російський фрегат "Адмірал Ессен" обстріляв крилатими ракетами "Калібр" позиції бойовиків "Ісламської держави" біля сирійського міста Дейр-ез-Зор.

Теми: Росія тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Яценюк" на фото зі справи СК РФ виявився соратником Корчинського 14 вересня 2017, 14:32
На кордоні затримали росіянина, який був у розшуку 14 вересня 2017, 14:01
Грибаускайте: До навчань "Запад-2017" ми готові добре як ніколи 14 вересня 2017, 13:42
powered by lun.ua
Головні новини
У Сімферополі знайшли побитим зниклого після обшуку кримського татарина
Вдома в учасника "прориву Саакашвілі" знайшли зброю – поліція
Лікарів по всій Україні підбурюють на акції проти медреформи – Супрун
Україна не повідомляла РФ деталі слідства у справі Вороненкова – прокуратура
Усі новини
фестиваль

Організатори Kurenivka: як створити табір на Burning Man і скільки це коштує

фото

Бібліотека майбутнього. У Львові відкрили Центр Шептицького