"Динамо" отримало вольову перемогу над албанцями в Лізі Європи

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Четвер, 14 вересня 2017, 21:59

Київське "Динамо" стартувало з перемоги в груповому турнірі Ліги Європи.

Як повідомляє кореспондент УП, у четвер, 14 вересня, столична футбольна команда на НСК Олімпійському здолала албанський "Шкендербеу" з рахунком 3:1.

Сама гра для підопічних Олександра Хацкевича не стала простою. Після кількох невикористаних гольових моментів на старті першого тайму, "Динамо" пропустило гол на 39-й хвилині. Класний удар вийшов у гравця "Шкендербеу" Музаки.

Зрівняли рахунок біло-сині на 47-й хвилині. Капітан "Динамо" Сидорчук потужно пробив у верхній кут воріт гостей з метрів 23-х. Через дві хвилини вже після пасу Гонсалеса з флангу замкнув простріл на штанзі Мораєс, вивівши Динамо вперед - 2:1.

Після швидких двох пропущених голів албанці повністю віддали ініціативу "Динамо". Моментів біля воріт "Шкендербеу" було вдосталь, а на 65-й хвилині "Динамо" знову забило гол. З пенальті пробив воротаря "Шкендербеу" Мбокані - 3:1.

В іншому матчі групи В, де грає київське "Динамо", швейцарський Янг Бойз зіграв унічию 1:1 із сербським "Партизаном".

Наступний матч "Динамо" проведе на виїзді проти "Партизана".

Теми: футбол Європа
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