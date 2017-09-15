ЗМІ: Північна Корея знову здійснила запуск ракети

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 01:23

Японське національне телебачення повідомило, що Північна Корея, ймовірно, запустила ракету.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Невизначена ракета пройшла через повітряний простір Японії недалеко від Хоккайдо в бік Тихого океану. Японія не намагалася збити ракету.

Південнокорейські військові повідомили, що ракета була випущена з КНДР в східному напрямку.

Сеул в зв'язку з запуском скликав зустріч Світу національної безпеки.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік

Теми: Північна Корея Японія
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