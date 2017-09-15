ЗМІ: Північна Корея знову здійснила запуск ракети

Японське національне телебачення повідомило, що Північна Корея, ймовірно, запустила ракету.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Невизначена ракета пройшла через повітряний простір Японії недалеко від Хоккайдо в бік Тихого океану. Японія не намагалася збити ракету.

Південнокорейські військові повідомили, що ракета була випущена з КНДР в східному напрямку.

Сеул в зв'язку з запуском скликав зустріч Світу національної безпеки.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік