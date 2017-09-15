Кіберполіція викрила найбільшу схему з продажу фальсифікованих ліків

Кіберполіція спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції припинили діяльність злочинної групи, учасники якої через Інтернет незаконно виготовляли і розповсюджували сильнодіючі ліки.

Про це 14 вересня повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк.

За його словами, до складу злочинної групи входило шестеро осіб, ролі кожної з них були чітко розподілені.

"До складу злочинного угрупування входили IT-спеціалісти, які забезпечували функціонування та просування Інтернет-магазинів, за допомогою яких реалізовувалися сильнодіючі лікарські засоби. Крім того за допомогою спеціально створеного call-центру зловмисники надавали консультації клієнтам, щодо вживання сильнодіючих лікарських засобів", - сказав Демедюк.

Зазвичай покупцями були спортсмени, які вживали медпрепарати для підтримки своєї фізичної форми.

Всі платежі "проходили" через платіжні картки. Препарати збували не тільки в Україні, а й за межами країни.

Ліки потрапляли на територію України контрабандним шляхом. Деякі з препаратів виготовлялися безпосередньо на складі, орендованому членами угруповання.

Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів і співучасників злочинної схеми. Також проведені обшуки в так званому call-центрі та на складі для зберігання.

Була вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, сотні сім-карт, банківські платіжні картки та більше 70 000 доларів готівки. Також правоохоронці виявили наркотики, зброю і сотні тисяч таблеток.

14 вересня одному з учасників злочинної групи судом обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на затримання інших учасників групи. Слідство у справі триває.