Бойовики "ДНР" передали Україні 19 ув'язнених

14 вересня донецькі бойовики передали Україні 19 ув'язнених, які відбували покарання в тюрмах "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Всього за ініціативою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської відбулося 9 подібних переміщень українських засуджених з місць несвободи так званої "ДНР". Було переміщено 166 осіб.

Також 12 осіб були переміщені з пенітенціарних установ анексованого Криму.

Минула передача ув'язнених відбулася 11 квітня. Тоді бойовики передали Україні 14 осіб.