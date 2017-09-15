Радбез ООН обговорить запуск ракети КНДР

35 переглядів
П'ятниця, 15 вересня 2017, 05:31

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея запросили на п'ятницю проведення екстрених консультацій Ради Безпеки ООН у зв'язку з черговим пуском ракети КНДР.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації.

За словами співрозмовника агентства, екстрена зустріч членів РБ ООН може пройти в другій половині дня за місцевим часом 15 вересня.

Як повідомлялося, КНДР в п'ятницю здійснила черговий ракетний запуск.

За даними південнокорейських військових, ракета, запущена з району Пхеньяна, пролетіла 3,7 км, досягнувши максимальної висоти польоту в 770 км. За даними влади Японії, балістична ракета КНДР полетіла над японською територією і впала в Тихий океан в 2 тис. км від мису Ерімо на Хоккайдо.

Теми: ООН Північна Корея
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США за розміщення миротворців на Донбасі, в т.ч. на кордоні з РФ 14 вересня 2017, 02:53
Клімкін: Україна ще не подавала в ООН резолюцію щодо миротворців 14 вересня 2017, 01:21
У Нацгвардії кажуть,що готові до введення миротворчої місії ООН 13 вересня 2017, 19:50
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: Північна Корея знову здійснила запуск ракети
РосЗМІ: РФ хоче відмовитися від "гуманітарної допомоги" ОРДЛО
"Схемы": Кличко літає на приватному літаку з главою "Укрбуду" Мікітасем
День в АТО: Двох військових поранено під час гранатометного обстрілу
Усі новини
Право на селфі

Фотограф, після 2-х років судів, довів власність на фото зроблене мавпою Наруто

театр

Чи може патріот говорити російською?