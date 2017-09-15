Бойовики у темряві понад годину обстрілювали КПВВ "Майорське"

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 09:29

Ввечері 14 вересня бойовики понад годину обстрілювали позицій Збройних сил України в напрямку контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 15 вересня.

"Учора о 21:05 незаконні збройні формування черговий раз з боку населеного пункту Горлівка, що на неконтрольованій українській владі території, здійснювали обстріл позицій Збройних сил України в напрямку КПВВ "Майорське", який вели більше 1 години" – йдеться в повідомленні.

Бойовики використовували стрілецьку зброю та гранатомети.

Під час ведення вогню громадян та транспортних засобів у КПВВ "Майорське" не було. Постраждалих серед цивільних та військових немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО бойові дії Прикордонна служба
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