В СБУ заявили, що не перешкоджатимуть діяльності "Української правди"

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 13:05

Служба безпеки України не збирається перешкоджати діяльності інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів.

Про це заявила у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона підкреслила, що суб'єктом кримінального провадження є службова особа одного з органів державної влади, яка розголосила державну таємницю, а не видання.

"Суб’єктом вказаного злочину є службова особа – носій державної таємниці. Служба безпеки України не має на меті перешкоджати діяльності Інтернет-видання "Українська правда" та його журналістів", - сказала речниця.

За її словами, зараз слідчий відділ Головного управління СБУ в Києві та області здійснює досудове слідство за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України.

"Кримінальне провадження зареєстроване за фактом розголошення службовими особами одного з органів державної влади України відомостей, що містять державну таємницю. Матеріал із такою інформацією був опублікований 24.01.2017 на сторінках Інтернет-видання "Українська правда", - розповіла Гітлянська.

Як повідомлялося, 14 вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій лист з вимогою видалити січневу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, оскільки служба вбачає в матеріалі розголошення держтаємниці.

15 серпня перед виступом на міжнародному форумі YES президент Петро Порошенко назвав візит СБУ до видання "категорично неприпустимим" випадком.

Українська правда

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