Екс-посол США в ООН: Росія матиме вплив на миротворців на Донбасі

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 15:02

Колишній посол США в ООН Джон Болтон вважає, що у разі введення миротворчої місії ООН на Донбас, миротворчий контингент буде частково підпорядковуватися Росії як постійному члену Радбезу.

Про це він заявив в кулуарах 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Введення миротворців погана ідея. Чому ви хочете більшого залучення Росії в справи України? Росія один з п'яти постійних членів Ради безпеки ООН, і нічого не станеться з цими миротворцями, якщо Росія цього не захоче. Вона буде впливати на них", - сказав він.

Болтон зазначив, що вирішити ситуацію на Донбасі можна через силу.

"Миротворці ООН не вирішують конфлікти, а заморожують їх. Якщо ви впевнені, що хочете, щоб Донбас завжди був в руках тих людей, які його контролюють - введіть туди миротворчу місію", - заявив він.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна здобула підтримку найбільших країн-членів ЄС у питанні можливого формату миротворчої місії на Донбасі.

Теми: Донбас АТО миротворці
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