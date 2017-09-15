В окупованому Криму затримали адвоката кримських татар і журналіста

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 16:26

У п'ятницю, 15 вересня, в Сімферополі на бульварі Франка російські поліцейські затримали журналіста Тараса Ібрагімова, адвоката Еміля Курбедінова і кілька активістів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Тарас Ібрагімов.

"Затримали на бульварі Франка, пригнали 3-4 автомобілі, чоловік 20 поліцейських. Зараз у міському відділі поліції з Емілем Курбедіновим і ще парою активістів. Ніяких пояснень, за що і чому. Класика жанру", - написав Ібрагімов.

Інший затриманий, адвокат Еміль Курбедінов, на своїй сторінці в Facebook опублікував відеозвернення, де розповів, що його, Ібрагімова і інших людей заарештували нібито за якийсь мітинг.

"Мене і інших людей, які прийшли подавати заяву в поліцію, затримали. Кажуть, що був якийсь мітинг, скандування. Частину людей відвезли в один райвідділ, інших - в інший. Що взагалі відбувається не зрозуміло", - повідомив Курбедінов.

Як відомо, 14 вересня в Сімферополі знайшли побитим кримського татарина Рената Параламова, якого після обшуку відвезли в невідомому напрямку окупанти.

Двоюрідний брат Параламова Раім Адільшаєв разом з адвокатом Емілем Курбедіновим і іншими людьми намагалися оформити потерпілого до лікарні та зняти побої, проте в кримській клінічній лікарні імені Семашка в Сімферополі відмовилися прийняти побитого.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари анексія арешт
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