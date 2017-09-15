Патрульну поліцію наділили новими функціями

З 17 вересня усі послуги у сфері безпеки дорожнього руху надаватиме патрульна поліція.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відтепер до компетенції Департаменту патрульної поліції буде відноситись також і контроль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських та вантажних перевезень, їх супроводження та оформлення усіх необхідних на це документів.

Крім того, патрульна поліція надаватиме послуги з розроблення і видачі дозволів на перевезення небезпечних вантажів.

Також на офіційному веб-сайті Департаменту патрульної поліції з’являться нові розділи з необхідною інформацією, зокрема про графік перевірок діяльності перевізників.

Українська правда