Прокуратура проситиме для Сакварелідзе "найм'якіший" запобіжний захід

Прокуратура буде клопотати у суді, щоб поплічнику Міхеіла Саакашвілі та колишньому заступнику генпрокурора Давіду Сакварелідзе обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"На судовому засіданні, яке відбудеться у понеділок, 18 вересня 2017 року, о 9:30, прокуратура має намір просити Галицький районний суд обрати для Д. Сакварелідзе найбільш м'який запобіжний захід - особисте зобов'язання", - написала вона.

З огляду на це Сарган закликала народних депутатів, які планують взяти Сакварелідзе на поруки, не хвилюватися та залишити свої наміри.

Вона додала, що після судового засідання екс-заступник голови ГПУ запрошений на допит для надання показів.

Як відомо, 14 вересня правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутатиВерховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

Українська правда