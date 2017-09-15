Арешт Лавриновича: "Опоблок" заявляє про репресії

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 17:49

Партія "Опозиційний блок" оцінює арешт екс-міністра Юстиції Олександра Лавриновича продовженням переслідувань опозиційних політиків.

Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій у п'ятницю.

В партії заявляють, що "розкручуючи маховик репресій проти всіх незгодних з нинішнім антинародним курсом, влада знищує залишки українського правового поля і своєї легітимності".

Справа Лавриновича, як вказується у заяві, є сфабрикованою, не має під собою жодних законних підстав і створена для піару влади.

"Коли замість пошуку і покарання винних нерозслідуваною залишається трагедія 2 травня в Одесі, загибель чотирьох нацгвайрдійців під Верховною Радою, вбивства Бузини, Шеремета, підпал "Інтера"", - заявили в "Опоблоці".

"Ми заявляємо: справа проти Олександра Лавриновича – політично мотивоване переслідування і спроба влади переключити увагу суспільства від власних злочинів", - йдеться у заяви.

Лавринович був депутатом від "Партії регіонів".

Як відомо, у п'ятницю Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Теми: Опозиційний блок Лавринович
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