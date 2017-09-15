У "відвідувачі" ФСБ в окупованому Криму впізнали викрадача Параламова - ЗМІ

Родичі кримчанина Рената Параламова, який напередодні повідомив про тортури після обшуку в його будинку, стверджують, що впізнали одного з учасників його викрадення серед відвідувачів так званого кримського управління ФСБ Росії.

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат Еміль Курбедінов, який разом із родичами Параламова 15 вересня перебував в так званому управлінні ФСБ Росії по Криму.

"З будівлі ФСБ почала виходити людина, яка була присутня на цьому обшуку. І його всі вони (родичі Параламова – УП) впізнали. Я почав вимагати, щоб ця особа представилась. Він почав тікати. Я запитав: "Ви - співробітник ФСБ?" Він мовчки дійшов до середини дороги, розвернувся і забіг назад у будівлю. Зачинив за собою двері", - розповів адвокат.

Кубердінов підсумував, що тепер в нього немає ніяких сумнівів, що до обшуку Параламова причетна ФСБ або "ті, хто спокійно і безперешкодно можуть заходити в цю будівлю і виходити".

У виданні зазначили, що намагаються отримати коментар в управлінні ФСБ Росії в анексованому Криму, яке до сих пір офіційно не підтверджувало причетність відомства до обшуку в будинку Рената Параламова, його викрадення, а також того, чи є співробітником відомства пізнаний родичами кримчанина чоловік.

Раніше повідомлялось, що в Сімферополі російські поліцейські затримали нібито за мітинг та відвезли до відділку адвоката Еміля Курбедінова разом із журналістом Тарасом Ібрагімовим та кількома активістами.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

Адвокат Курбедінов припустив, що "огляд" може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

За словами адвоката, після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

14 вересня він знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Адвокат Курбедінов заявив, що Параламов проходитиме судмедекспертизу.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".