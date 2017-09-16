Коболєв: Українська ГТС стримує Путіна від масштабної війни

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Субота, 16 вересня 2017, 00:53

Збереження транзиту природного газу має стратегічне значення не лише з економічної точки зору, але й з огляду на стримування подальшої російської агресії проти України.

Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на 14-тій Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Якщо зараз збудують "Північний потік-2", ми будемо в небезпеці не тільки з економічної точки зору, але й з безпекової. Я переконаний, що це одна з речей, які враховує Путін, якщо він спробує захопити Україну повністю - що станеться з експортом газу, чи зможуть вони пережити повноцінну війну? І якщо відповідь ні - а зараз відповідь ні - то це один зі стримуючих елементів", - сказав Коболєв.

За його словами, задля збереження транзиту газу Україні необхідно провести повноцінну реформу й залучити європейських партнерів до управління ГТС.

Крім того, під час дискусії 66-та Державний секретар США (2005-2009) Кондоліза Райс назвала "Північний потік-2" загрозою для сталого розвитку Європи.

"Північний потік-2 - це проблема. Якби це був суто економічний проект - було би інакше, але це не так", - зазначила вона.

В той же час президент та виконавчий директор Vitol Ян Тейлор закликав Україну не зважати на "Північний потік-2", а зосередити зусилля на реформуванні власної енергетичної системи.

"Ви ненавидите "Північний потік-2", але уявіть, що він уже існує. Вам не потрібно перейматися "Північним потоком-2", вам треба дати раду власній енергетичній політиці", - зазначив Ян Тейлор.

Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович додав, що комерційний інтерес до "Північного потоку-2" серед європейських компаній суттєвий, але пріоритетом для Єврокомісії є збереження транзиту газу через Україну.

Теми: газ Росія війна
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