В Одесі горить дитячий табір, дітей евакуювали

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Субота, 16 вересня 2017, 01:23

В Одесі горить муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія" на вулиці Дача Ковалевського.

Про це повідомляє Думська.

Займання сталося о 23:30. Пожежна сигналізація за словами очевидців не спрацювала. Діти прокинулися від запаху диму.

Вихователі змогли швидко організувати евакуацію дітей.

Всього в таборі на момент загоряння знаходилось 150 дітей. Зараз пожежники намагаються організувати підрахунок. На місці чергують кілька машин швидкої допомоги, в тому числі реанімація.

Повідомляється про одну дитину, яка надихалася димом. Медики надають дівчинці допомогу. Більше інформації про постраждалих не надходило.

На місці пожежі знаходиться керівництво регіональних управлінь ДСНС, поліції, муніципальної охорони.

Один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Пожежникам вдалося локалізувати загоряння.

Пожежна водойма на території табору була порожня, тому пожежники хвилин 30-40 не могли розпочати гасіння - прокладали рукав до гідранта на вулиці Вільямса. Загорівся дах сусіднього корпусу, але його оперативно загасили.

Постраждала також сусідня база відпочинку - від жару вибило вікна і деформувався дах. Через вітер туди летять іскри.

Теми: Одеса надзвичайна подія
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