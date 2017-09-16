Кримчака заарештували із правом застави 1,4 млн гривень

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Субота, 16 вересня 2017, 06:37

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою депутату Київської міської ради Сергію Кримчаку (фракція "Єдність") з альтернативою застави 1,4 млн гривень.

Про це розказав його адвокат Ігор Черезов, повідомляють Українські Новини.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт з альтернативою застави 25 млн гривень. Суд обрав арешт із заставою 1,4 млн гривень", - повідомив він.

Зі слів адвоката, Кримчака правоохоронці вже відвезли до Лук'янівського СІЗО.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака. 

В НАБУ пояснили, що депутата підозрюють у привласненні землі в столиці.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака. 

Теми: Київ суд НАБУ земля
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