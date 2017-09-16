Україні та ЄС потрібно переглянути угоду про вільну торгівлю – Микольська

Нинішня угода про створення режиму вільної торгівлі є вже застарілою та потребує допрацювання.

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Річ у тім, що переговори щодо цієї ЗВТ завершилися дуже давно. І ця угода вже застаріла. Квоти, зокрема, не працюють ані для України, ані для ЄС", - заявила вона.

Нагадаємо, що переговори щодо створення ЗВТ із Євросоюзом почалися 10 років тому, відразу після вступу України у Світову організацію торгівлі, а завершилися – у 2013 році.

З цього часу документ не коригувався, попри вимоги РФ внести туди зміни.

"Угода набула чинності за декілька років після підписання. Звичайно, що з цього часу вона застаріла. Змінилася і українська економіка, і європейська. Тепер нам треба сідати та дискутувати, де ми можемо додатково піти назустріч і скасувати ці обмеження", - додала Микольська.

Своєю чергою, режим ЗВТ розпочав діяти з 1 січня 2015 року. Згідно з Угодою про асоціацію, сторони мають право розпочати переговори про корекцію угоди після трьох років з моменту набрання її чинності.

Тим не менш, чинна угода стала поштовхом для українських компаній для виходу на ринки ЄС.

"Ще 2012 року із ЄС працювали декілька тисяч українських компаній. Минулого року – 12 тисяч. А лише протягом першого півріччя ця кількість зросла на 40%", - розповіла Наталія Микольська.