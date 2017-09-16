Поліція почала розслідувати пожежу в одеському таборі

Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

За даними поліції, попередньо встановлено, що пожежа виникла у двоповерховій, окремо стоячій дерев'яній будівлі на території дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія". Площа пожежі склала близько 450 м кв. На час пожежі в будинку знаходилось 42 дитини.

Фото поліції

Після ліквідації пожежі приблизно о 03:02 було виявлено два обгорілих трупи дітей.

До лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Разом з тим, голова Одеської ОДА Максим Степанов повідомив, що на Одещині оголошено жалобу через загибель дітей внаслідок пожежі.

"Трагедія. Від гніву та жалю бракує слів. На Одещині траур", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, станом на 7 годину ранку суботи в Одесі тривали пошуки третьої дитини, якої не виявилося при перевірці кількості дітей після пожежі в дитячому таборі "Вікторія".

В результаті пожежі один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Нові дерев'яні будинки на території табору були побудовані минулого року.

Українська правда