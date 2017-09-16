Путін "встав не з тієї ноги" з ідеєю про миротворців – британський дипломат

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Субота, 16 вересня 2017, 11:38

Російська ініціатива про введення миротворців ООН у зону військового конфлікту на Донбасі є привабливою зовні, але небезпечною.

Про це під час форуму Ялтинської європейської стратегії заявив державний секретар у справах Європи та Америки Міністерства закордонних справ Великої Британії Алан Дункан.

"Щодо цієї ініціативи – вочевидь, з ідеєю про миротворців ООН Путін просто встав не з тієї ноги. Зовні вона виглядає досить привабливо, але це не зовсім так. Тут проблема, як і з іншими ініціативами, що Росія вносить в ООН. Адже ця ініціатива не веде до зняття порушень міжнародного права. Навпаки – вона лише має заморозити наявні порушення".

На уточнююче запитання, чому таку ініціативу підтримують у МЗС Німеччини, британський дипломат пожартував, що завжди готовий до дискусій із німецькими колегами, "особливо – за вечерею".

Нагадаємо, екс-посол США в ООН Джон Болтон вважає, що введення миротворців на Донбас може привести до заморожування конфлікту і не допоможе відновити контроль України над усією своєю територією.

Екс-держсекретар США Джон Керрі вважає, що ідею введення миротворців ООН в зону конфлікту на Донбасі, яку несподівано підтримав Володимир Путін, необхідно ретельно юридично проаналізувати.

Читайте також на сайті "Європейської правди": "Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН".

Європейська правда

Теми: Велика Британія Росія Донбас миротворці
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