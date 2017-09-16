Прем'єр звинуватив ФДМ у зупинці якісної приватизації

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Субота, 16 вересня 2017, 12:25

Непрофесійна робота Фонду держмайна фактично призвела до зупинки якісної приватизації великих активів.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман у суботу під час виступу на засіданні 14-го щорічного міжнародного форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES), повідомляє Укрінформ.

"Що стосується приватизації. Я вважаю, що - непрофесійно. Причини цієї непрофесійності я не знаю, можу лише здогадуватися. Робота Фонду державного майна і призвела до зупинки якісної приватизації великих активів", - сказав Гройсман, коментуючи ситуацію навколо проведення приватизації.

Глава уряду зазначив, що наразі розроблений новий план.

"Сподіваюсь, що до кінця року ми зробимо новий закон", - додав він.

"Мене цікавить конкурентна публічна приватизація. Мене не цікавить контрольована приватизація і ніколи в житті на це не піду. Тому що мені потрібні якісні інвестиції в країну. І це означає, що ми маємо конкурентно забезпечити доступ до приватизації усіх доброчесних інвесторів, окрім країни- агресора", - заявив Гройсман.

Теми: Гройсман приватизація
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