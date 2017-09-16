АТО: у Кримському поранено військового

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Субота, 16 вересня 2017, 12:57

Минулої доби один український військовий отримав поранення у Кримському.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Внаслідок активних бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 1 військовий дістав поранення. Цей інцидент стався у Кримському під час ворожого обстрілу", - сказав він.

Лисенко повідомив, що на Луганському напрямку минулої доби відбулося 9 потужних обстрілів, 6 з них із важкого озброєння. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку зафіксовано 9 обстрілів, двічі застосовувалося важке озброєння. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь 4 рази.

На Маріупольському напрямку сталося 12 обстрілів, 1 з яких мінометний. Українські війська 6 разів відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТО
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